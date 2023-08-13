В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Страна.ua»: Запад хочет видеть женщину на посту министра обороны Украины

Сергей Лебедев
16:50 13.08.2023
Возможными кандидатами называют Ирину Верещук, Марию Берлинскую и Дарью Каленюк.
«Страна.ua»: Запад хочет видеть женщину на посту министра обороны Украины
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, Global Look Press
Читайте нас на:

Западные партнеры Украины хотят видеть женщину во главе министерства обороны страны. Такие слухи якобы курсируют в политических кругах, сообщает издание «Страна.ua».

Среди возможных кандидатов на пост значатся вице-премьер Ирина Верещук, волонтер Мария Берлинская и директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Напомним, слухи об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова ходят давно. В начале года лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что новым главой ведомства станет Кирилл Буданов.

Утверждалось также, что Алексея Резникова могут перевести на пост министра стратегических отраслей промышленности. Однако он опровергал переназначение.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:44 В стране и мире
Al Jazeera: мятежники в Нигере готовы к решению кризиса путем дипломатии
16:51 В стране и мире
Польша планирует «закрыть Брестские ворота» американскими Abrams и Apache
16:50 В стране и мире
«Страна.ua»: Запад хочет видеть женщину на посту министра обороны Украины
16:17 В стране и мире
Видео
Концерн «Калашников» разработал автомат АК-19 под патрон натовского калибра
15:42 В стране и мире
На российской станции «Луна-25» включили научные приборы
Популярное
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
После видео с запряженным в телегу заключенным ФСИН начала служебную проверку
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Учитель Пугачевой и Буйнова артист цирка Андрей Николаев попал в больницу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.