В стране и мире «Страна.ua»: Запад хочет видеть женщину на посту министра обороны Украины Сергей Лебедев Возможными кандидатами называют Ирину Верещук, Марию Берлинскую и Дарью Каленюк. © Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, Global Look Press Читайте нас на: Западные партнеры Украины хотят видеть женщину во главе министерства обороны страны. Такие слухи якобы курсируют в политических кругах, сообщает издание «Страна.ua». Среди возможных кандидатов на пост значатся вице-премьер Ирина Верещук, волонтер Мария Берлинская и директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Напомним, слухи об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова ходят давно. В начале года лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что новым главой ведомства станет Кирилл Буданов. Утверждалось также, что Алексея Резникова могут перевести на пост министра стратегических отраслей промышленности. Однако он опровергал переназначение. Экспертное мнение и аналитика