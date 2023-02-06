Резников опроверг свое переназначение с поста главы Минобороны Украины

В течение последних недель на Украине происходят кадровые перестановки, в ходе которых чиновники различного уровня лишаются своих должностей.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с ним не обсуждался перевод на пост министра стратегических отраслей промышленности. С его слов, он отказался бы от такого предложения, если бы оно поступило.

«Для меня новость... Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка», - заявил Резников в интервью ICTV.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал кадровые перестановки в военном ведомстве Украины. Согласно его заявлению, пост министра обороны займет Кирилл Буданов. По его мнению, Резникова решено переназначить с учетом его экспертизы по Рамштайну.

В течение последних недель на Украине проводятся масштабные кадровые перестановки, в ходе которых некоторые чиновники теряют должности. Ранее своих кресел лишились главы пяти областных администраций - Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской.