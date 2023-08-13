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Украина обстреляла село в Курской области, ранены трое мирных жителей

Владимир Рубанов
16:01 13.08.2023
Один из снарядов попал в жилой дом.
Украина обстреляла село в Курской области, ранены трое мирных жителей
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Трое мирных жителей пострадали при обстреле украинскими боевиками села Волфино Глушковского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. У них осколочные ранения средней степени тяжести.

Пострадавших везут в центральную районную больницу и при необходимости отправят в областную, написал глава региона в Telegram.

В населенный пункт прилетело 10 боеприпасов. Один из них попал в жилой дом. Губернатор пообещал помочь пострадавшим и владельцам поврежденного дома.

Ранее сегодня ПВО сбили над Курской областью беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки нет.

На текущей неделе украинский дрон-камикадзе упал на территории монастыря в Курской области. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок.

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