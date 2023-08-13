Концерн «Калашников» разработал автомат АК-19 под патрон натовского калибра

Он предназначен для поставок на экспорт и разработан на базе 5,45-миллиметрового АК-12.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Концерн «Калашников» накануне военно-технического форума «Армия-2023» представил автомат Калашникова, использующий патрон натовского калибра 5,56 мм. АК-19 предназначен для поставок на экспорт и разработан на базе 5,45-миллиметрового АК-12.

Одной из особенностей автомата является двухсторонний переводчик режимов огня. Также АК-19 имеет укороченный ствол, а приклад и пистолетную рукоять довели до стандарта АК-12 этого года.

Напомним, на «Армия-2023» представят модели и натурные образцы кораблей. Так, посетителям покажут малую подводную лодку П-750Б («Сервал»), проекты многоцелевого фрегата проекта 22 356 и патрульного корабля проекта 22 160, подводный комплекс автономной сейсморазведки, речной катамаран HSC-150, грузопассажирский паром проекта PV22. Кроме того, покажут автономный необитаемый подводный аппарат «Аргус» и пассажирское судно «Иния».

Также на форуме представят макет автоматической межпланетной станции «Луна-25». Экспонат продемонстрирует научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина. Макет сделан в масштабе 1/5. А Центр Хруничева покажет макет ракеты сверхлегкого класса. Отмечается, что основные предпосылки для создания такой ракеты - перспективность направления по развертыванию многоспутниковых систем на базе малых космических аппаратов.