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На форуме «Армия-2023» покажут натурные образцы военных и гражданских кораблей

14:45 11.08.2023
В демонстрационном центре ОСК покажут модели как перспективных, так и уже существующих проектов военных кораблей и подводных лодок.
На форуме «Армия-2023» покажут натурные образцы военных и гражданских кораблей
© Фото: aoosk.ru
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На военно-техническом форуме «Армия-2023» будут представлены модели и натурные образцы военных и гражданских кораблей, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

«Впервые 17 проектов ОСК будут представлены на стенде корпорации "Диверсификация" в павильоне "С"», - говорится в сообщении.

Посетителям покажут малую подводную лодку П-750Б («Сервал»), обновленные проекты многоцелевого фрегата проекта 22 356 и патрульного корабля проекта 22 160, подводный комплекс автономной сейсморазведки, речной катамаран HSC-150, грузопассажирский паром проекта PV22 и другие проекты. Кроме того, будут представлены автономный необитаемый подводный аппарат «Аргус» и пассажирское судно «Иния».

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье проходят последние приготовления к форуму. Гостям впервые представят пусковую установку мобильного ракетного комплекса «Ярс» и разгонный блок гиперзвукового комплекса «Авангард». Отдельная экспозиция будет посвящена технике, которая эффективно показала себя в боях в зоне СВО. «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа.

На форуме будет работать съемочная группа «Звезды». Представители Минобороны России, а также ключевые фигуры военно-промышленного комплекса, руководители крупных корпораций расскажут о новинках, представленных на стендах. Подробности смотрите на сайте телеканала.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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