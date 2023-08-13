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Украина эвакуировала 111 человек за сутки из Купянского района

Владимир Рубанов
15:38 13.08.2023
В общей сложности с 9 августа вывезли 204 человека, из них 71 ребенка.
Украина эвакуировала 111 человек за сутки из Купянского района
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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За прошедшие сутки украинская администрация эвакуировала из Купянского района Харьковской области 111 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В том числе украинские власти вывезли 36 детей и четырех человек с инвалидностью. В общей сложности с 9 августа из Купянского района эвакуировали 204 человека, из них 71 ребенка.

Ранее сообщалось, что украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе. Эти мероприятия должны затронуть 37 населенных пунктов, включая частично и сам город Купянск. Власти Харьковской области готовят решение о принудительной эвакуации около 800 детей из Купянска, соседних сел и поселков, писало украинское издание «Страна».

Минобороны России сообщало о наступательных действиях на широком фронте на Купянском направлении.

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