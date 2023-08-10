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Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе

Тимур Шерзад
13:44 10.08.2023
Минобороны России сегодня сообщало о наступательных действиях штурмовых отрядов ВС РФ на Купянском направлении.
Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Киевский режим объявил обязательную эвакуацию на подконтрольных ему территориях Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы районной военной администрации Украины Андрей Канашевич. 

Сообщается, что эвакуация затронет 37 населенных пунктов, включая, частично, и сам город Купянск. 

Сегодня Минобороны России сообщало о наступательных действиях штурмовых отрядов «Западной» группировки войск на Купянском направлении - за прошедшие сутки российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю. 

Ранее сообщалось, что российские войска прорвали оборону противника около Ольшан Харьковской области.

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