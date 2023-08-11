МО РФ сообщило о наступательных действиях на широком фронте на Купянском направлении

Штурмовые отряды «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.

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Минобороны России сообщает о наступательных действиях на широком фронте на Купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области», - сказал он на брифинге 11 августа.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил об отражении четырех украинских атак и контратак в ЛНР и Харьковской области. Также Конашенков озвучил суточные потери украинской стороны на Купянском направлении. По его словам, противник потерял более 165 человек. Помимо живой силы, у врага есть серьезные потери в военной технике, включая ту, что Запад поставляет Киеву в рамках военной помощи. Российские бойцы уничтожили две бронированные машины, два пикапа, польскую САУ Krab и две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Запорожья.

Ранее Минобороны сообщило о подавлении украинского беспилотника средствами РЭБ в небе над Москвой. Пострадавших и разрушений в результате пресеченной атаки не было.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.