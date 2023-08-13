В НИУ ВШЭ допустили, что Роналду вместо ареста за христианский жест грозит штраф

Ранее сообщалось, что за проявленный жест Криштиану Роналду может грозить уголовное преследование в Саудовской Аравии.

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Португальскому нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду может грозить штраф в связи с тем, что он перекрестился во время празднования гола в матче полуфинала Кубка арабских чемпионов против иракского клуба «Аль Шорта». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал профессор-исследователь факультета права НИУ ВШЭ Леонид Сюкияйнен.

Напомним, на этой неделе стало известно, что 38-летнему футболисту может грозить уголовное преследование в Саудовской Аравии за то, что он перекрестился после гола. Машинальный жест может окончиться для пятикратного обладателя «Золотого мяча» арестом, потому что по законам страны это запрещено.

«В Саудовской Аравии действительно действуют достаточно строгие правила, регулирующие поведение как граждан Саудовской Аравии, так и граждан других государств, прибывающих на территорию страны, с позиции соблюдения стандартов поведения, связанных с религиозными требованиями», - сказал эксперт.

Он уточнил, что в «Основном низаме правления», который является Конституцией Саудовской Аравии, есть статья, которая говорит о том, что прибывающие лица должны соблюдать принятые в стране обычаи и традиции, а именно запрет демонстрации любых символов, свидетельствующих о принадлежности к традициям других религий, кроме ислама.

«Если у вас есть какой-то крестик на цепочке, вы можете его носить, но так, чтобы его не было видно, под рубашкой», - привел пример собеседник телеканала.

По его словам, это касается любых религиозных символов, жестов и других проявлений, которые внешне свидетельствуют о принадлежности к какой-либо религии, кроме ислама. Сотрудник НИУ ВШЭ отметил, что жест, который позволил себе Роналду и у многих является совершенно обычным, в Саудовской Аравии считается неприемлемым.

Он также рассказал, что в крупнейшем государстве на Аравийском полуострове существует система контроля над поведением в общественных местах всех граждан и прибывающих на территорию страны лиц.

«Патрули могут подойти, сделать замечание, обратить внимание на этот момент. В принципе каких-то серьезных мер ответственности не предусмотрено. В крайних ситуациях все решает суд. Но это в самых крайних случаях, когда речь идет о поведении вызывающем», - добавил Сюкияйнен.

По мнению профессора-исследователя, в случае португальского футболиста дело ограничится разъяснительной беседой или штрафом.

«Ему или другому футболисту скажут, что у нас не принято так поступать. У нас другие правила. Рекомендуем вам их соблюдать. Этим дело и ограничится наверняка. Это может быть штраф, могут обратить внимание, что называется провести беседу, это ведь тоже мера наказания, своего рода санкции», - заключил эксперт.

Сюкияйнен также напомнил, что местные власти закрыли глаза на то, что спортсмен и его девушка Джорджина Родригес живут в стране, не находясь в зарегистрированном браке.

Ранее Криштиану Роналду остался недоволен после того, как его не признали лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов, в котором его команда одержала волевую победу над «Аль-Хилялем» со счетом 2:1. Португалец оформил дубль, однако звание самого ценного игрока матча получил полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич.