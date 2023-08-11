Роналду перекрестился после гола и может попасть под арест

© Фото: Naoki Nishimura, AFLO, Global Look Press

Португальскому нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду может грозить уголовное преследование в Саудовской Аравии за то, что он перекрестился после гола, сообщает ТАСС. Машинальный жест может окончиться для бомбардира арестом, потому что по законам страны это запрещено.

Роналду перекрестился после гола в матче полуфинала Кубка арабских чемпионов против иракского клуба «Аль‑Шорта». 38-летний футболист забил победный мяч с пенальти на 75-й минуте.

Основной закон Саудовской Аравии запрещает «пропаганду атеистических идеологий в любой форме», «любые попытки поставить под сомнение основы ислама». Запрещены некоторые другие действия, в частности, публичная демонстрация неисламских религиозных символов и переход мусульманина в другую религию.

Ранее бывший игрок «Аль-Насра» Хуан Пабло Пино был арестован в торговом центре за татуировку с изображением Иисуса Христа, сообщает Italy 24 Press News. Однако издание сомневается в том, что власти так же жестко отреагируют на жест Роналду. Португальская звезда - самый ценный и результативный актив саудовского футбола на сегодняшний день, и «Аль-Наср» собрал команду чемпионов.

После победы команда сыграет в финале Кубка арабских чемпионов с «Аль-Хилялем». Матч пройдет в субботу, 12 августа. Роналду в нынешнем сезоне забил четыре гола в четырех матчах.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу аргентинец Лионель Месси забил гол в первом же матче в составе американского «Интер Майами» против мексиканского клуба «Крус Асуль».