Роналду не признали лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов, несмотря на дубль

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Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен после того, как его не признали лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов, в котором его команда одержала волевую победу над «Аль-Хилялем». Поединок закончился со счетом 2:1, пятикратный обладатель «Золотого мяча» записал в свой актив дубль.

Несмотря на два забитых мяча португальца, приз самому ценному игроку матча достался полузащитнику «Аль-Хиляля» Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает RT. Седьмому номеру «Аль-Насра» вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру турнира - Роналду отличился 6 раз.

Во время церемонии награждения 38-летний форвард обратился к организаторам соревнований, продемонстрировав жестами, что он забил два мяча в решающей встрече.

На этой неделе стало известно, что Криштиану Роналду может грозить уголовное преследование в Саудовской Аравии за то, что он перекрестился после гола. Машинальный жест может окончиться для бомбардира арестом, так как основной закон страны на Аравийском полуострове запрещает «любые попытки поставить под сомнение основы ислама» и публичную демонстрацию неисламских религиозных символов.