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Восстановление Гавайев после лесных пожаров оценили в $5,5 млрд

Максим Крюков
11:24 13.08.2023
По данным властей округа Мауи, в результате воздействия стихии были повреждены или уничтожены 2 170 строений, среди них 86% жилых зданий.
Восстановление Гавайев после лесных пожаров оценили в $5,5 млрд
© Фото: Kevin Fujii, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Соединенные Штаты Америки могут потратить более 5,5 миллиарда долларов на устранение последствий от природных пожаров на Гавайях, с которыми столкнулись жители островов Мауи и Большой. Об этом сообщили власти округа Мауи в социальных сетях.

Согласно приведенной местными властями статистике, в результате воздействия стихии были повреждены или уничтожены 2 170 строений, среди них 86% жилых зданий.

К настоящему моменту известно, что старинный город Лахайна, который расположен на западе острова Мауи, выгорел почти полностью. Около 12 тысяч местных жителей спасались как могли. Некоторым приходилось прыгать с пирсов в воду.

Ранее губернатор американского штата Джош Грин заявил, что количество жертв природных пожаров на Гавайях достигло рекордной отметки в 89 человек. По его словам, число погибших будет расти, и власти хотят подготовить людей к этому. Как отмечает NBC News, эти лесные пожары стали самыми смертоносными в современной истории США.

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