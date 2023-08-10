Количество жертв природных пожаров на Гавайях достигло 36

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Senator Tim Richards, Keystone Press Agency, Global Look Press

Гавайи настигли природные пожары, которые охватывают все новые территории американского штата. Старинный город Лахайна, который расположен на западе острова Мауи, выгорел почти полностью. Около 12 тысяч местных жителей спасались как могли. Им приходилось прыгать с пирсов в воду.

Людей эвакуируют из горящих районов, но работу осложняет отсутствие связи - многие вышки сотовых сетей сгорели. Экстренные службы едва справляются со стихией, пламя распространяется стремительно и не щадит ничего.

Издание Hawaii News Now со ссылкой на местные власти сообщило, что количество погибших в результате бушующих пожаров возросло до 36, десятки получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что сильное возгорание произошло в зернохранилище на юго-западе Франции, эвакуированы 20 человек. Объект находится рядом с портом коммуны Ля-Рошель. По данным France Bleu, в настоящее время сохраняется угроза взрыва и распространения пожара.