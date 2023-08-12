В Хабаровском крае нашли все четыре блока первой ступени «Союза-2.1б»
Губернатор Дегтярев объявил, что поиски на территории Хабаровского края завершены.
© Фото: Degtyarev_Info, Telegram
Обнаружен последний боковой блок первой ступени ракеты «Союз-2.1б», сообщил в своем Telegram-канале глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он также опубликовал фото ступени, лежащей в лесу.
«Найдены все четыре боковых блока первой ступени ракеты, выведшей "Луну-25" на орбиту», - написал он.
Таким образом, заключил губернатор, поиски на территории Хабаровского края завершены.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02:10 в минувшую пятницу, 11 августа.
Накануне три ступени ракеты специалисты нашли более чем в 20 километрах от населенного пункта Шахтинский Хабаровского края.