В возрасте 25 лет умер известный по сериалу «Эйфория» актер Ангус Клауд

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Американский актер Ангус Клауд, ставший известным благодаря сериалу про трудных подростков «Эйфория», умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на семью артиста.

«Как артист, друг, брат и сын Ангус был особенным для нас всех во многих отношениях», - прокомментировали в семьи Клауда его уход из жизни.

По данным TMZ, домашние пытались спасти Ангуса, его мать вызывала скорую, сообщив медикам о «возможной передозировке». Когда неотложка приехала на вызов, юноша уже скончался.

Ранее сообщалось о смерти дочери Чарли Чаплина 74-летней французской актрисы Джозефины Чаплин, известной по «Другим Кентерберийским рассказам» Пазолини и «Джеку-потрошителю» Франко.