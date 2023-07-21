Умерла дочь Чарли Чаплина актриса Джозефина Чаплин

Дочь Чарли Чаплина снималась в «Кентерберийских рассказах» Пазолини, фильмах «Побег к солнцу»и «Графиня из Гонконга».

© Фото: Кадр из фильма «Другие Кентерберийские рассказы»

В Париже 13 июля скончалась дочь Чарли Чаплина 74-летняя актриса Джозефина Чаплин. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

Чаплин известна по своей игре в «Кентерберийских рассказах» Пьера Паоло Пазолини. Также она снималась в фильмах «Побег к солнцу» Менахема Голана, «Графиня из Гонконга» и «Джек-потрошитель».

Джозефина родилась в Санта-Монике, штат Калифорния, от четвертой жены Чаплина Уны О'Нил и стала шестым из 11 детей в его семье.

Ранее стало известно, что в возрасте 75 лет скончался режиссер сериала «Секретные материалы» Роберт Либерман. О трагедии сообщил его сын Ник.