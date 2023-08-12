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Global Times: главы некоторых стран Запада не приглашены на форум «Один пояс, один путь»

Владимир Рубанов
21:42 12.08.2023
Подавляющее большинство приглашений приходится на развивающиеся страны, сообщил источник издания.
Global Times: главы некоторых стран Запада не приглашены на форум «Один пояс, один путь»
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Некоторые лидеры развитых стран не вошли в список приглашенных на третий форум «Один пояс, один путь», сообщает китайская газета Global Times со ссылкой на источник. Некоторые иностранные СМИ постоянно очерняют эту китайскую инициативу, отмечает издание.

Подавляющее большинство приглашений на предстоящий форум приходится на развивающиеся страны, в то время как некоторые из развитых стран не будут приглашены.

«Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность», - сказал источник издания.

Эта информация является ответом на сообщения западных СМИ, в которых утверждалось, что Европа «избегает» участия в этом форуме, а президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони не планируют посещать мероприятие.

На самом деле многие страны активно обратились к Китаю, чтобы выразить готовность принять участие в форуме, пишет издание. КНР тщательно рассматривает список приглашенных на саммит. По словам источника, основной целью форума станет сотрудничество в области развития.

Ранее президент США Джо Байден назвал Китай «плохими ребятами», у которых «есть проблемы». По его словам, КНР представляет собой «бомбу замедленного действия во многих смыслах», но Вашингтон якобы рассчитывает на «рациональные отношения» с Китаем.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал ранее, что Китай подтвердил намерение провести 3-й международный форум «Один пояс - один путь» и пригласил российского президента Владимира Путина принять в нем участие.

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