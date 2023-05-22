Пекин пригласил Путина на форум «Один пояс - один путь»

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Китай подтвердил намерение провести 3-й международный форум «Один пояс - один путь» и пригласил российского президента Владимира Путина принять в нем участие. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Признательны за приглашение президенту Российской Федерации Владимиру Путину принять участие в качестве главного гостя в третьем форуме "Один пояс - один путь"», - отметил Патрушев.

Напомним, что китайское руководство рассматривает 3-й форум международного сотрудничества «Один пояс - один путь» как импульс для развития Азиатско-Тихоокеанского региона и новой дорожной карты торговых отношений более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Первый форум прошел в 2017 году, второй - в 2019 году.

Ранее сообщалось о вызове японского посла в Пекине в МИД КНР для вручения ноты протеста из-за нагнетания обстановки вокруг Китая на саммите G7 в Хиросиме.



