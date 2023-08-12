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В Роскосмосе сообщили о первой коррекции траектории «Луны-25»

Владимир Рубанов
19:12 12.08.2023
Двигательная установка станции включилась в 16:00 по московскому времени и проработала 46 секунд.
В Роскосмосе сообщили о первой коррекции траектории «Луны-25»
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Российская автоматическая станция «Луна-25» провела первую коррекцию траектории перелета к спутнику Земли, сообщили  в Роскосмосе.

Двигательная установка станции включилась в 16:00 по московскому времени и проработала 46 секунд.

Согласно схеме полета, аппарат должен выполнить еще одну корректировку, прежде чем выйдет на окололунную промежуточную орбиту.

«Луна-25» должна прибыть на эту орбиту за пять суток. Потом аппарат спустится на посадочную орбиту высотой около 18 км от поверхности. И уже с этой орбиты станция прилунится ориентировочно 21 августа.

Российская автоматическая станция будет анализировать состав грунта на Южном полюсе, где еще не бывали человеческие космические аппараты. Предполагается, что в грунте на месте посадки удастся обнаружить воду. Это позволит решить вопросы с обеспечением будущей базы кислородом и топливом для дальнейшего освоения Луны.

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