Миссия дальнего назначения: как устроена годовая командировка «Луны-25» на спутник Земли

Во всех средствах массовой информации сегодня - новость космического масштаба. К Южному полюсу спутника Земли направляется российская межпланетная станция «Луна-25». Ожидается, что 21 августа она прилунится.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Командировка станции на Луну займет около года. Этого достаточно, чтобы заново ее изучить и подготовиться к новым экспедициям. И кто знает, может, через какие-то десятилетия человечество сможет свободно путешествовать уже на той стороне, любуясь шикарными видами Земли.

Все строго по плану. На первых 3 тысячах километров от дома станция отделилась от разгонного блока «Фрегат». Теперь она под управлением ученых. Всего день - и «Луна-25» преодолеет уже полпути: чуть больше 200 тысяч километров. Тем временем в соседнем к Амурской области Хабаровском крае уже нашли части ступеней. Их траектория также была рассчитана, но ради безопасности 18 человек поселка Шахтинский за час до старта эвакуировали, а после благополучно вернули домой.

Лунная гонка стояла на паузе почти полвека. Но за это время наши ученые подготовились основательно. Подтолкнула станцию к Луне ракета-носитель из знаменитого семейства «Союз». Ее прародитель - советская межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Сам аппарат сделан по последнему слову науки: умная машина, проще говоря. Восемь камер - это зрение станции, ее руки - автоматическое управление с земли. Впервые за всю историю мирового освоения космоса российский аппарат прилунится туда, куда техника еще не добиралась, - на Южный полюс.

«Если бы удалось там побывать, первое, что я бы сделал, - наверно, попрыгал. Там вес тела в 6 раз меньше, чем на земле. Мои мышцы за время полета сильно не ослабли бы, прилетел бы туда здоровым. И посмотрел, как подпрыгнуть, как легко ходить. Это чисто человеческие желания», - говорит летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.

Южный полюс выбран из научного интереса. Есть версия, что там обнаружены скопления воды, и тогда Луна станет вторым небесном телом, где человек нашел водные ресурсы.

«Следующий этап - заниматься инопланетной деятельностью, жить на экзопланетах, тоже с поддержкой Земли, в будущем - без поддержки. Если полетим дальше к Марсу, надо научиться добывать автономно то, что там есть. Должен быть замкнутый цикл систем жизнеобеспечения», - говорит космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Олег Артемьев.

Потребуется и производство водородного топлива на Луне, без пересадок на Землю, чтобы получить возможность путешествия к планетам дальнего назначения.

«Открывается очень серьезная перспектива по промышленному использованию Луны. Открывается перспектива строительства лунной базы. Это очень амбициозная, серьезная задача, которая потребует освоения новых технологий с обеспечением жизнедеятельности на Луне. Я думаю, что в перспективе Луна будет стартовой площадкой для исследований дальнего космоса, дальних планет», - говорит глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Но пока ждем мягкой посадки. Важны и уровень наклона местности, и освещенность солнцем. Главное - в рабочем календаре не запутаться: 1 лунный день равен 28 земных.

«Перед посадкой мы перейдем с круговой орбиты на эллиптическую. В районе посадки будет выдан еще один импульс, после чего аппарат начнет падать. Остается замедлить его падение, чтобы оно было мягким. Это все запланировано и отработано на Земле, можно рассчитывать на успех, - рассказывает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

За стартом ракеты следили десятки российских и иностранных СМИ, огромная команда инженеров и ученых, вся страна в режиме онлайн. Но особое внимание со стороны Запада. Американские СМИ пестрят заголовками: «Россия вступила в новую лунную эпоху и бросила США вызов».

«Если им это удастся, это будет огромное технологическое и научное достижение. Успешная российская высадка и плодотворный год исследований станут большим шагом вперед в планах по строительству лунной базы совместно с Китаем к 2030-м годам», - пишет Politico.

И ведь в точку. С набережной Благовещенска особо чувствуется связь России и Китая. До берега соседней страны рукой подать. А теперь еще, цитируя главу «Роскосмоса», совместно отправимся на берег лунный: по завершении первых четырех этапов нашей программы Москва совместно с Пекином будет готова отправить первую миссию с человеком на Луну.