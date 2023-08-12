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Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области беспилотнике

18:45 12.08.2023
Пострадавших и разрушений в результате этой попытки террористической атаки киевского режима по объектам на территории России нет.
Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области беспилотнике
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские средства ПВО обнаружили и сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. Аппарат был обезврежен около 17.30 12 августа.

Пострадавших и разрушений в результате этой попытки террористической атаки киевского режима по объектам на территории России нет, сообщили в министерстве.

Всего за минувшие сутки средства ПВО уничтожили 29 украинских дронов, в том числе над Черным морем, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Из 20 атаковавших Крымский полуостров украинских беспилотников ПВО сбили 14, еще шесть БПЛА подавлены средствами РЭБ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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