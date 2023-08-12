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Глава МИД Украины ожидает тяжелой осени из-за усиливающихся призывов к переговорам

Владимир Рубанов
17:50 12.08.2023
Кулеба сказал, что эти голоса становятся все громче, но они звучат «не от чиновников».
Глава МИД Украины ожидает тяжелой осени из-за усиливающихся призывов к переговорам
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украину ждет тяжелая осень из-за усиливающихся призывов к переговорам. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Киев ожидает «очень трудный политический сезон», заявил глава МИД Украины. По его словам, усиливаются голоса в разных странах мира о том, что у Киева есть проблемы, и требуются переговоры.

Кулеба сказал, что эти голоса становятся все громче, но они звучат «не от чиновников». По его словам, Киев намерен действовать «в рамках международного права и уголовного законодательства» так, «чтобы эти голоса угасали». Украинский министр ожидает осенью большое количество «тяжелых международных саммитов», на которых Киеву «нужно обеспечить количественное и качественное присутствие всего мира».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем заявление Госдепа США об «отказе» России от диалога по Украине. Она напомнила, что именно Вашингтон скомандовал Владимиру Зеленскому свернуть переговоры с Москвой в апреле 2022 года.

Кроме того, Захарова назвала условия для долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Это прекращение боевых действий и терактов со стороны Киева, а также поставок оружия со стороны Запада, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины как изначальные основы суверенитета этой страны, признание территориальных реалий, которые сложились на Украине, демилитаризация и денацификация этой страны, права русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права.

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