В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

Российские военные уничтожили наемников со Starlink в Николаевке

Сергей Лебедев
15:45 12.08.2023
Удар был нанесен при помощи РСЗО «Торнадо-С».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские военные уничтожили в Николаевке пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink. Удар был нанесен при помощи реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Кроме того, возле села Райское уничтожили палаточный лагерь украинских боевиков. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Напомним, недавно Министерство обороны США заключило контракт на закупку терминалов и услуг спутниковой связи Starlink у компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска для использования украинскими военными.

А в марте стало известно, что Starlink блокирует работу терминалов над новыми российскими регионами. Это создает сложности с управлением БПЛА. В итоге украинцам приходится применять более дорогостоящие системы связи.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.