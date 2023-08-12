В стране и мире спецоперация Российские военные уничтожили наемников со Starlink в Николаевке Сергей Лебедев Удар был нанесен при помощи РСЗО «Торнадо-С». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военные уничтожили в Николаевке пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink. Удар был нанесен при помощи реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Кроме того, возле села Райское уничтожили палаточный лагерь украинских боевиков. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Напомним, недавно Министерство обороны США заключило контракт на закупку терминалов и услуг спутниковой связи Starlink у компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска для использования украинскими военными. А в марте стало известно, что Starlink блокирует работу терминалов над новыми российскими регионами. Это создает сложности с управлением БПЛА. В итоге украинцам приходится применять более дорогостоящие системы связи. Экспертное мнение и аналитика