Bloomberg: Пентагон заключил контракт на закупку терминалов Starlink для Украины

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Пентагон заключил контракт на закупку терминалов и услуг спутниковой связи Starlink у компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска для использования украинскими военными. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства обороны США.

Отмечается, что оборудование, вероятно, закупят в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Она обеспечивает долгосрочные потребности страны.

Напомним, в марте стало известно, что Starlink блокирует работу терминалов над новыми российскими регионами. Это создает сложности с управлением БПЛА, и украинским специалистам приходится применять другие, более дорогостоящие системы связи.

Между тем, эксперт Александр Храмчин отметил, что работу терминалов Starlink вполне возможно нарушить при помощи средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, дополнительно защитить их от воздействия достаточно сложно.