В стране и мире The Economist: Starlink блокирует используемые Украиной терминалы над новыми регионами РФ Андрей Аркадьев Это создает сложности с управлением разведывательными БПЛА, и украинским военным приходится использовать более дорогие системы связи. © Фото: Nina Lyashonok, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Starlink начала блокировать работу украинских терминалов над новыми российскими субъектами, пишет The Economist со ссылкой на источник в военной разведке Украины. «Starlink теперь использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями... но и над водой», - говорится в публикации. Это создает сложности с управлением разведывательными БПЛА, и украинским специалистам приходится применять другие, более дорогостоящие системы связи. Также издание сравнило с «черной магией» действия российских сил ПВО, которые глушат частоты передачи сигнала и блокируют связь украинских боевиков с беспилотниками. В феврале американская компания SpaceX заявила, что приняла решение об ограничении доступности связи Starlink для украинских вооруженных формирований. Экспертное мнение и аналитика