The Economist: Starlink блокирует используемые Украиной терминалы над новыми регионами РФ
Starlink начала блокировать работу украинских терминалов над новыми российскими субъектами, пишет The Economist со ссылкой на источник в военной разведке Украины.
«Starlink теперь использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями... но и над водой», - говорится в публикации.
Это создает сложности с управлением разведывательными БПЛА, и украинским специалистам приходится применять другие, более дорогостоящие системы связи.
Также издание сравнило с «черной магией» действия российских сил ПВО, которые глушат частоты передачи сигнала и блокируют связь украинских боевиков с беспилотниками.
В феврале американская компания SpaceX заявила, что приняла решение об ограничении доступности связи Starlink для украинских вооруженных формирований.