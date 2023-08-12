В Калужской области стартовала масштабная поисковая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе»

Более 500 добровольцев из разных стран примут участие в поисках павших героев Великой Отечественной войны и церемонии их захоронения.

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В Калужской области дали старт международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». В деревню Цветовка съехались более 500 поисковиков из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Латвии и Эстонии.

С 10 по 24 августа энтузиасты проведут раскопки на местах героических сражений Великой Отечественной войны. Экспедиция - крупнейший в мире проект по восстановлению и сохранению исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления связи между поколениями.

«Каждый из вас частичку своей души, свое личное время тратит на нашу поисковую работу. Для кого-то это уже целая жизнь. Я бесконечно рада, что рядом есть ребята, для которых эта поисковая экспедиция будет первой. Я вас прошу, подумайте о том, зачем мы сюда приехали, направьте свой посыл туда, где принимают все наши просьбы. Чтобы мы подняли бойцов, нашли медальоны и установили имена. Удачи нам всем», - обратилась к собравшимся ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

Участники мероприятий не только примут участие в поисковой деятельности. Добровольцы обсудят вопросы международного сотрудничества поисковиков, посетят места боевой славы. Ключевым мероприятием станет церемония отпевания и торжественного захоронения обнаруженных павших защитников Отечества на воинском мемориале «Взрыв».