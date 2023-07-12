Ратное поле России: как сейчас выглядит место сражения под Прохоровкой

На этом месте 80 лет назад в лобовой атаке сошлись более 1 000 танков 2-го корпуса СС и нашей 5-й армии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня на месте исторической танковой битвы под Прохоровкой почти ничего не напоминает о событиях Великой Отечественной войны. Как говорят сами белгородцы, Прохоровское поле - третье, после Куликова и Бородинского, ратное поле России.

Сложившаяся здесь к 12 июля 43-го года ситуация вылилась в беспрецедентное встречное танковое сражение. Немецкие войска рассчитывали еще 10 июля прорваться по прямой дороге Белгород - Курск, но, встретив ожесточенное сопротивление, свернули на Прохоровку. Второму танковому корпусу СС была поставлена задача захватить село и развить наступление на Курск в обход. Сюда же из Воронежской области была переброшена наша 5-я танковая армия. И 12 июля более 1 000 танков пошли друг на друга в лобовую атаку.

Фронт шириной всего в шесть километров. С одной стороны железная дорога, с другой - река. Немцы наступали с Запада на три линии нашей обороны. Как говорят местные поисковики, за соседней лесополосой не находится уже никаких остатков ни вражеской техники, ни солдат. А это значит, что наши войска дальше этих рубежей никого не пустили.