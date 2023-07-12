Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Ратное поле России: как сейчас выглядит место сражения под Прохоровкой

Константин Исаев
10:16 12.07.2023
На этом месте 80 лет назад в лобовой атаке сошлись более 1 000 танков 2-го корпуса СС и нашей 5-й армии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Сегодня на месте исторической танковой битвы под Прохоровкой почти ничего не напоминает о событиях Великой Отечественной войны. Как говорят сами белгородцы, Прохоровское поле - третье, после Куликова и Бородинского, ратное поле России.

Сложившаяся здесь к 12 июля 43-го года ситуация вылилась в беспрецедентное встречное танковое сражение. Немецкие войска рассчитывали еще 10 июля прорваться по прямой дороге Белгород - Курск, но, встретив ожесточенное сопротивление, свернули на Прохоровку. Второму танковому корпусу СС была поставлена задача захватить село и развить наступление на Курск в обход. Сюда же из Воронежской области была переброшена наша 5-я танковая армия. И 12 июля более 1 000 танков пошли друг на друга в лобовую атаку.

Фронт шириной всего в шесть километров. С одной стороны железная дорога, с другой - река. Немцы наступали с Запада на три линии нашей обороны. Как говорят местные поисковики, за соседней лесополосой не находится уже никаких остатков ни вражеской техники, ни солдат. А это значит, что наши войска дальше этих рубежей никого не пустили.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:16 Вопросы истории
Видео
Ратное поле России: как сейчас выглядит место сражения под Прохоровкой
09:36 В стране и мире
Видео
В Туапсинском районе из-за ливней объявлен режим ЧС
08:54 В стране и мире
Причиной массового отравления детей в Орске мог стать некачественный йогурт
08:29 В стране и мире
В МВД опровергли сговор следователя и адвоката блогера Лерчек
08:10 В стране и мире
Видео
В подмосковном Солнечногорске вспыхнули деревянные постройки
Популярное
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина 29 июня в Кремле
Видео
На видео попал момент, как у рухнувшего в Сомали лайнера отлетают крылья
Видео
Костомаров показал новое видео своей тренировки «как после родов»
Видео
Жители Лазаревского показали видео страшного града величиной с куриное яйцо
Видео
Киссинджер признался «Зеленскому», что Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.