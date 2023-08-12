Движение по Крымскому мосту остановили второй раз за день

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Движение по Крымскому мосту приостановлено второй раз за день. Об этом сообщили в оперативном штабе. Причины там не уточнили.

Первый раз проезд по переправе запретили в 12:36. Спустя час советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что сотрудники специальных служб поставили дымовые завесы у Крымского моста.

Позднее в МО РФ сообщили, что Украина попыталась ударить по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российским средствам ПВО удалось своевременно обнаружить и перехватить объект в воздухе. В 14:13 на полчаса движение по переправе было возобновлено.