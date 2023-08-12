На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Около часа назад стало известно, что движение транспортных средств по Крымскому мосту временно приостановили. Это было связано с тем, что киевский режим предпринял попытку удара по объекту ракетой С-200, которая была переделана в ударный вариант. В Минобороны России сообщили, что средствам ПВО удалось своевременно обнаружить и перехватить украинскую ракету в воздухе.

После первых новостей о задымлении на мосту советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что сотрудники специальных служб поставили у Крымского моста дымовые завесы.