Спецслужбы поставили дымовые завесы на Крымском мосту

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что движение по Крымскому мосту будет восстановлено в ближайшее время.

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Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что сотрудники специальных служб поставили дымовые завесы у Крымского моста. Он добавил, что движение по мосту будет восстановлено в ближайшее время.

«Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Водителей и пассажиров, которые в данный момент находятся на мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства ПВО сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива. По его словам, в результате инцидента объект не был поврежден.