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Число погибших от пожаров на Гавайях возросло до 59

Елизавета Кондрикова
02:20 12.08.2023
Более 1000 построек повреждены либо полностью разрушены.
Число погибших от пожаров на Гавайях возросло до 59
© Фото: County of Maui photos, XinHua, GlobalLookPress
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Число жертв от природных пожаров на Гавайских островах увеличилось до 59 человек. Об этом передают CBS News со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина.

«По меньшей мере 59 человек погибли... многие до сих пор числятся пропавшими без вести», - сообщил губернатор.

Он также добавил, что количество жертв скорее всего будет расти по мере продвижения поисково-спасательных работ. Эвакуация жителей и оценка разрушений в районе Мауи продолжается. Сообщается о повреждении более 1000 домов и других построек, включая исторически важные здания, сотни домов были полностью сожжены.

По словам властей, некоторым жителям города Лахайны было разрешено вернуться в город, чтобы проверить свое имущество. Тем не менее в зоне бедствия продолжается действие комендантского часа с 22:00 до 6:00.

Ранее передавалось о 53 жертвах пожаров. Стихийное бедствие полностью уничтожило старинный туристический город Лахайны, почти 12 тысяч жителей были вынуждены спасаться любыми средствами. Спасательные операции в регионе продолжаются.

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