В Минобороны назвали число летчиков, удостоенных звания Героев России за время СВО

Более 4 тысяч военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами.

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Девятнадцать летчиков Воздушно-космических сил РФ удостоены звания Героев России за время спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

«За период проведения СВО 19 летчиков (штурманов) Воздушно-космических сил удостоены звания Герой Российской Федерации, более 4 тысяч военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами», - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня исполняется 111 лет со дня создания Военно-воздушных сил России. Именно 12 августа 1912 года приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были переданы специально созданному органу - Воздухоплавательной части генштаба. С тех пор летчики являются крылатыми защитниками Отечества.

Мастерство и героизм наших летчиков под стать техническому совершенству отечественных боевых машин. Ранее командир экипажа Ка-52 «Аллигатор» рассказал об уникальных возможностях своего вертолета. С его слов, он может пройти сквозь игольное ушло, легко уйти от систем ПВО противника и легко уничтожить бронетехнику врага.