Командир экипажа Ка-52 заявил, что он может пролезть в «игольное ушко» на своем вертолете

Летчик с позывным Маяк пожалел, что на передовой еще не применяются американские танки «Абрамс», так как очень хочется их сжечь.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командир экипажа Ка-52 «Аллигатор» с позывным Маяк рассказал об уникальных пилотажных свойствах своего вертолета. Запись беседы предоставило Минобороны России.

По его словам, нет никаких проблем пройти даже между деревьями, если этого требует тактическая ситуация. Например, если надо уйти от неприятельской системы ПВО.

«Так как вертолет имеет самые компактные размеры среди ударных вертолетов, я могу практически пролезть в игольное ушко. Он себя ведет в любое время великолепно», - отметил Маяк.

Кроме этого, Маяк пожалел, что в боевых действиях еще не применяются американские танки «Абрамс», так как очень хочется их сжечь.

«Ну, "Абрамсы" еще не были, к сожалению, но вся остальная номенклатура, что поставляют им, все уничтожается», - заявил он.

Кроме этого, летчик отметил надежность вертолета «Аллигатор», подчеркнув, что он может назвать его настоящим боевым другом.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Градами» пехоты врага в районе Антоновского моста.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.