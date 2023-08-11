В стране и мире Разгонный блок «Фрегат» со станцией «Луна-25» вышел на околоземную орбиту Ян Брацкий Станция будет выведена на нужную траекторию полета после двукратного включения маршевых двигателей блока. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Разгонный блок «Фрегат» с автоматической станцией «Луна-25» успешно отделился от третей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». После двух включений маршевых двигателей блок выведет станцию на необходимую траекторию полета. «Есть отделение головного блока. Головной блок... выведен на опорную орбиту», - сказал комментатор на наблюдательном пункте. Ракета-носитель стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск. «Луна-25» должна стать первой станцией, которая совершит посадку в районе южной полярной области спутника. Главной задачей станции станет поиск воды и анализ грунта. Экспертное мнение и аналитика