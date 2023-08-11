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Отправка польских военнослужащих к границе с Белоруссией может привести мир к Третьей мировой войне. Такое мнение выразил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Лидер партии «Патриоты» напомнил о правилах Североатлантического альянса и Европейского союза, которые обязаны будут вступить в войну вслед за Варшавой.

«Сумасшедшие стремятся к Третьей мировой войне, давайте остановим их», - передает RT сообщение политика.

Ранее замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что Министерство национальной обороны страны отправит к границе с Белоруссией дополнительные 2 000 военнослужащих. По его словам, подкрепление будет направлено на усиление пограничной стражи в Подляском и Люблинском воеводствах в течение ближайших двух недель. Вонсик также сказал, что Варшава готова рассмотреть возможность прекращения перевозки грузов через железнодорожные пункты пропуска с Белоруссией.