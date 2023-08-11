Расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил район подготовки наемников в ЛНР

Кроме того, удар по позициям и местам расположения врага нанесли экипажи истребителей - бомбардировщиков Су-34 и штурмовиков Су-25.

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Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил район подготовки иностранных наемников на полигоне в Николаевке Луганской народной республики. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

Кроме того, экипажи истребителей - бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации националистов в районе Серебрянки, Ивановского и Белиевке. Огонь велся управляемыми боеприпасами. Штурмовики Су-25 успешно действовали на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Пополнился счет уничтоженных орудий и у расчетов барражирующих боеприпасов «Ланцет». На их счету очередные САУ «Краб», гаубицы М777 и станции РЛС. В рамках контрбатарейной борьбы также уничтожены гаубицы Д-20, станция РЭБ и два миномета в районе Клещеевки.

Ранее бойцы ВДВ при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили под Клещеевкой опорный пункт националистов. Расположение врага засекли наблюдатели и передали бойцам точные координаты. Цель была поражена.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.