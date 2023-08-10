Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях спецоперации

Штурмовая авиация также уничтожила скопления националистов в районе населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Белогоровка.

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Более 10 объектов украинских националистов уничтожили экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 на трех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Разящие удары были нанесены по объектам противника на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях специальной военной операции, добавил он.

Кроме этого, штурмовая авиация уничтожила скопления живой силы врага в районе населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Белогоровка. Наши боевые вертолетчики поразили бронетехнику ВСУ в Артемовском районе ДНР у Клещеевки и Курдюмовки.

Накануне подразделения группировки войск «Центр» на Сватовском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 60 боевиков, отразив шесть попыток неприятеля атаковать наши позиции. Кроме живой силы, киевский режим потерял два пикапа, БМП и бронемашину.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.