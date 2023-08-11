Армия Уссурийские десантники уничтожили опорный пункт врага под Клещеевкой из ПТРК «Корнет» Расчеты ПТРК регулярно уничтожают бронетехнику противника, его опорные пункты и живую силу националистов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Бойцы Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт украинских националистов в районе Клещеевки. Для этого использовали противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Управляемая ракета точно поразила цель в лесопосадке. Средства объективного видеоконтроля зафиксировали попадание. «Мы находимся в районе Клещеевки, где противник пытается наступать, но у него ничего не получится. На днях был уничтожен БТР-4. Опорные пункты, которые обнаруживаем, тоже сразу уничтожаем. Враг будет разбит, победа будет за нами», - рассказал командир батареи ПТУР Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ с позывным «Турист». Ранее мобильные расчеты ПТРК на квадроциклах одного из соединений ВДВ отработали пуски противотанковых управляемых ракет по заданным целям. Стреляли, как с места, так и на ходу. Подобные тренировки помогают отшлифовать мастерство вождения и точность стрельбы, отметили в Минобороны РФ. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика