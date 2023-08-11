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Конгрессвумен Грин: США не могут позволить себе отправить дополнительные деньги Украине

Елизавета Кондрикова
06:00 11.08.2023
Она добавила, что Вашингтону надо сосредоточить внимание на решении собственных проблем.
Конгрессвумен Грин: США не могут позволить себе отправить дополнительные деньги Украине
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Член Палаты Представителей США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила с критикой очередного запроса дополнительных средств для Украины со стороны президента США Джо Байдена.

«Мы не можем позволить себе отправить еще $40 млрд Украине», - написала Грин в своем аккаунте в Twitter (X).

Она добавила, что страна переживает ряд экономических сложностей и посоветовала властям сначала обратить внимание на решение собственных проблем.

Напомним, ранее Джо Байден запросил у Конгресса еще 13,1 млрд долларов военной помощи Украине. Подобный шаг президента был неоднозначно встречен в Конгрессе. Ряд политиков скептически настроены к продолжению финансирования Киева без предоставления подробного отчета об использовании направляемых в страну средств. Сообщается о том, что Байден запросил на нужды Киева средств больше, чем для США.

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