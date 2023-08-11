В стране и мире Конгрессвумен Грин: США не могут позволить себе отправить дополнительные деньги Украине Елизавета Кондрикова Она добавила, что Вашингтону надо сосредоточить внимание на решении собственных проблем. © Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress Читайте нас на: Член Палаты Представителей США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила с критикой очередного запроса дополнительных средств для Украины со стороны президента США Джо Байдена. «Мы не можем позволить себе отправить еще $40 млрд Украине», - написала Грин в своем аккаунте в Twitter (X). Она добавила, что страна переживает ряд экономических сложностей и посоветовала властям сначала обратить внимание на решение собственных проблем. Напомним, ранее Джо Байден запросил у Конгресса еще 13,1 млрд долларов военной помощи Украине. Подобный шаг президента был неоднозначно встречен в Конгрессе. Ряд политиков скептически настроены к продолжению финансирования Киева без предоставления подробного отчета об использовании направляемых в страну средств. Сообщается о том, что Байден запросил на нужды Киева средств больше, чем для США. Экспертное мнение и аналитика