Посол Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах
Посол России в Вашинтоне Анатолий Антонов отреагировал на заявление Пентагона о «надлежащем» использовании Киевом кассетных бомб. Дипломат назвал цинизмом подобные слова США об использовании ВСУ данного вида вооружения. Об этом передают РИА-Новости.
«Хотелось бы знать, имеется ли в виду "надлежащее использование" кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева...Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?», - сказал Антонов.
Он также добавил, что ответственность за сотни детских смертей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, регулярные обстрелы жилых кварталов, теракты на Крымском мосту лежит «на совести вооруженных Западом украинских террористов», на совести как Киева, так и Вашингтона.
Ранее Киев передал Пентагону статистику применения кассетных боеприпасов, речь идет как об информации о количестве выпущенных снарядов, так и о количестве уничтоженных целей. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал «военным преступлением» факт передачи Украине кассетных бомб.