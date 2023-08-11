Посол Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах

Посол добавил, что на совести Киева и Вашингтона сотни детских смертей, теракты на Крымском мосту, обстрелы жилых кварталов.

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Посол России в Вашинтоне Анатолий Антонов отреагировал на заявление Пентагона о «надлежащем» использовании Киевом кассетных бомб. Дипломат назвал цинизмом подобные слова США об использовании ВСУ данного вида вооружения. Об этом передают РИА-Новости.

«Хотелось бы знать, имеется ли в виду "надлежащее использование" кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева...Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?», - сказал Антонов.

Он также добавил, что ответственность за сотни детских смертей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, регулярные обстрелы жилых кварталов, теракты на Крымском мосту лежит «на совести вооруженных Западом украинских террористов», на совести как Киева, так и Вашингтона.

Ранее Киев передал Пентагону статистику применения кассетных боеприпасов, речь идет как об информации о количестве выпущенных снарядов, так и о количестве уничтоженных целей. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал «военным преступлением» факт передачи Украине кассетных бомб.