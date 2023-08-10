Информация включает количество выпущенных снарядов и уничтоженных ими целей.

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Киевский режим отчитался перед кураторами из Пентагона об использовании кассетных боеприпасов в зоне спецоперации. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Информация, переданная министерству обороны, включает как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей», - говорится в материале.

Накануне Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал военным преступлением передачу Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву. По словам главы оборонного ведомства, США постоянно повышают ставки, передавая ВСУ все более смертоносные и дальнобойные виды вооружений.

Обеспокоенность по поводу использования националистами кассетных бомб высказали в секретариате ООН. Представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что этот вид боеприпасов должен «уйти в историю» и больше не применяться.