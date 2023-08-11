Борисов рассказал, когда запустят следующие станции «Луна»

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Запуск космического аппарата «Луна-26» запланирован на 2027 год, «Луны-27» - на 2028, и «Луну-28» запустят уже после 2030-го года. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

В ночь с 10 на 11 августа был осуществлен успешный запуск автоматической станции «Луна-25», ее посадка на Луне ожидается 21 августа. Прилунение в районе Южного полюса, где ранее еще никогда не осуществляли посадку, называют одним из ключевых этапов всей миссии. После удачной посадки будет начата работа «Луны-25»: станция развернет свои антенны в сторону Земли.

Основной задачей станции называют поиск воды на Луне, также будут произведены анализ состава грунта, электромагнитной, радиационной и пылевой обстановки на Луне.