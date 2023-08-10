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Буровая установка станции «Луна-25» проанализирует состав почвы спутника Земли

Сергей Лебедев
18:24 10.08.2023
Аппарат заглубится в поверхность Луны на 40 сантиметров.
Буровая установка станции «Луна-25» проанализирует состав почвы спутника Земли
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press
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На борту межпланетной автоматической станции «Луна-25» есть специальная буровая установка. Об этом в беседе с RT заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко. По его словам, аппарат заглубится в поверхность спутника Земли на 40 сантиметров и проанализирует состав почвы.

Станция также проанализирует электромагнитную, радиационную и пылевую обстановку на Луне. Но главной ее задачей является поиск и точный элементный анализ воды.

Напомним, запуск первой российской космической станции «Луна-25» запланирован на 11 августа в 02.10 по московскому времени. За пределы Земли ее выведет ракета «Союз-2.1б», которая стартует с космодрома Восточный, с разгонным блоком «Фрегат».

«Луна-25» должна стать первой станцией, которая приземлится на Южном полюсе спутника нашей планеты.

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