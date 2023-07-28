Генерал Тчиани объявил себя главой «Национального совета» Нигера
Командующий президентской гвардией Нигера выступил от лица военных на национальном ТВ.
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Командующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани выступил в эфире национального телевидения Нигера как глава «Национального совета по защите отечества», который был сформирован в результате военного переворота в стране. Новая должность генерала звучит как «председатель Национального совета».
«Мятеж вызван ухудшением ситуации в области безопасности в стране», - сообщил Тчиани.
Напомним, в четверг 27 июля военные сообщили о том, что президент Мохамед Базум был смещен. Мятежники удерживали президента в его резиденции в столице Нигера Ниамее. Мятеж был поднят вследствие решения отставить главу президентской гвардии Тчиани.Вооруженные силы Нигера вскоре выразили солидарность с восставшими.