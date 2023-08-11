Сотни затопленных домов и дорог: на Приморье обрушился тайфун «Ханун»
Приморский край оказался во власти непогоды. На регион обрушились мощные дожди. Режим ЧС действует в нескольких районах. Многочисленные переливы дорог будто разорвали на части карту региона. О закрытом проезде сообщили 12 муниципалитетов.
Подтоплены оказались многие транспортные артерии. Так, невозможно добраться из Хабаровска во Владивосток. Вода стремительно прибывает, разрушая дороги и мосты. Есть и первые жертвы тайфуна «Ханун».
В селе Дальзаводское Хорольского района погибли два мальчика - братья 12 и 13 лет. Детей затянуло в трубу потоком воды.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"», - сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Приморскому краю Аврора Римская.
А в Новоникольске недалеко от Уссурийска десятки собак оказались запертыми в вольерах. Владельцы приюта не могут самостоятельно спасти животных. Вода подошла и к жилым домам. Местные власти уже открывают пункты временного размещения и готовят жителям гуманитарную помощь.
«Вода стала очень быстро приходить, резко. То, что смогли спасти, подняли», - говорят местные жители.
Спасатели рекомендует заранее подготовиться к эвакуации. Она уже идет по всему Михайловскому району. Там подтоплено более 200 домов.
«Такого в районе никогда не было. Огромная вода пришла и уровень продолжает подниматься. Экстренные службы работаю в усиленном режиме», - сообщил глава Михайловского района Владимир Архипов.
Организованы лодочные переправы. Спасатели откачивают воду и делают дамбы из мешков с песком.
По прогнозам синоптиков, уровень воды продолжит подниматься и достигнет критических отметок. В ближайшие дни «Ханун» ждут в Хабаровске.
Напомним, недавно из-за сильных дождей с градом в сельском поселении Алцакское Джидинского района Бурятии вводили режим чрезвычайной ситуации. Из берегов вышла местная река Алцак. Бурлящий поток воды прошелся по одной из главных улиц поселения и местами смыл надворные постройки.