Сотни затопленных домов и дорог: на Приморье обрушился тайфун «Ханун»

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Приморский край оказался во власти непогоды. На регион обрушились мощные дожди. Режим ЧС действует в нескольких районах. Многочисленные переливы дорог будто разорвали на части карту региона. О закрытом проезде сообщили 12 муниципалитетов.

Подтоплены оказались многие транспортные артерии. Так, невозможно добраться из Хабаровска во Владивосток. Вода стремительно прибывает, разрушая дороги и мосты. Есть и первые жертвы тайфуна «Ханун».

В селе Дальзаводское Хорольского района погибли два мальчика - братья 12 и 13 лет. Детей затянуло в трубу потоком воды.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"», - сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Приморскому краю Аврора Римская.

А в Новоникольске недалеко от Уссурийска десятки собак оказались запертыми в вольерах. Владельцы приюта не могут самостоятельно спасти животных. Вода подошла и к жилым домам. Местные власти уже открывают пункты временного размещения и готовят жителям гуманитарную помощь.

«Вода стала очень быстро приходить, резко. То, что смогли спасти, подняли», - говорят местные жители.

Спасатели рекомендует заранее подготовиться к эвакуации. Она уже идет по всему Михайловскому району. Там подтоплено более 200 домов.

«Такого в районе никогда не было. Огромная вода пришла и уровень продолжает подниматься. Экстренные службы работаю в усиленном режиме», - сообщил глава Михайловского района Владимир Архипов.

Организованы лодочные переправы. Спасатели откачивают воду и делают дамбы из мешков с песком.

По прогнозам синоптиков, уровень воды продолжит подниматься и достигнет критических отметок. В ближайшие дни «Ханун» ждут в Хабаровске.

Напомним, недавно из-за сильных дождей с градом в сельском поселении Алцакское Джидинского района Бурятии вводили режим чрезвычайной ситуации. Из берегов вышла местная река Алцак. Бурлящий поток воды прошелся по одной из главных улиц поселения и местами смыл надворные постройки.