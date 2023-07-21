В сильно пострадавшем от ливня с градом Джидинском районе Бурятии ввели режим ЧС

В Джидинском районе пострадали надворные постройки и отключилось электричество из-за мощного ливня с градом.

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в сельском поселении Алцакское Джидинского района Бурятии из-за сильных дождей с градом. Об этом сообщает Восток-Телеинформ.

Отмечается, что из-за обильных дождей и града из берегов вышла местная река Алцак. Бурлящий поток воды прошелся по одной из главных улиц поселения и местами смыл надворные постройки. Кроме того, из-за непогоды в Алцакском отключилась электроэнергия. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее град величиной с куриное яйцо сняли на видео жители Лазаревского района Сочи. Из-за осадков повреждения получили крыши домов и автомобили.