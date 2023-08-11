WSJ: Египет отказывается вооружать Украину, несмотря на давление США

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Египет сопротивляется просьбам высокопоставленных руководителей США отправить оружие на Украину, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на египетских и американских официальных лиц. Это препятствует усилиям администрации Байдена предоставить больше вооружений для так называемого украинского «контрнаступления».

США с весны пытаются добиться от Египта начала поставок вооружений Киеву, но Каир не поддается, пишет газета. В частности, с такой просьбой министр обороны Ллойд Остин обратился к президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси в ходе визита в Каир в марте. Он попросил передать Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие.

Тогда лидеры Египта ответили уклончиво, сообщает издание. Позже Вашингтон еще не раз обращался с этим призывом, но в частных беседах представители египетских властей сообщили, что поставлять оружие Киеву не планируют.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что принял решение о поставке кассетных боеприпасов Киеву, потому что и Украина, и США испытывают нехватку обычных боеприпасов. Накануне стало известно, что США почти вдвое увеличили выпуск поставляемых Украине снарядов «натовского калибра» - с 14 тысяч до 24 тысяч штук в месяц.