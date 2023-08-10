США почти вдвое увеличили выпуск поставляемых Украине снарядов «натовского калибра»

В будущем году Вашингтон намерен довести выпуск 155-миллиметровых снарядов «натовского калибра» до 80 тысяч штук в месяц.

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США увеличили выпуск 155-миллиметровых снарядов с 14 тысяч до 24 тысяч штук в месяц. Об это заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

Этот рост произошел с февраля 2022 года. В будущем году Вашингтон намерен довести выпуск снарядов «натовского калибра» до 80 тысяч штук в месяц. К настоящему времени Киев получил от США уже больше двух миллионов снарядов для артиллерийских орудий западного образца.

Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден запросил у конгресса США дополнительные $13,1 млрд военной помощи Украине. Не исключено, что за выделение дополнительного пакета финансирования Белому дому придется поторговаться с республиканцами.

Ранее Вашингтон сообщил о новых поставках оружия на Украину на сумму $200 млн. Как ожидается, Киев получит ракетные комплексы TOW и Javelin, боеприпасы к ЗРК Patriot и средства разминирования.