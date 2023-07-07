Байден заявил, что ему нелегко далось решение о поставке кассетных боеприпасов Киеву

На данный момент и Америка, и Украина испытывают нехватку обычных боеприпасов, поэтому было принято решение поставить Киеву кассетные.

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Президент США Джо Байден заявил, что принять решение о поставке кассетных боеприпасов было нелегко, однако Киев нуждается в них. На данный момент и Украина, и США испытывают нехватку обычных боеприпасов.

«Они (боеприпасы. - Прим. ред.) у них (украинцев. - Прим. ред.) кончались, и у нас их тоже мало. Поэтому я принял рекомендацию министерства обороны передать - не в качестве постоянной меры, но на переходный период - такие снаряды», - сказал Байден в интервью CNN.

В пятницу 7 июля Белый дом подтвердил информацию о передаче кассетных боеприпасов Киеву. Украина должна будет использовать их только на своей территории. В администрации президента признались, что применение этого типа вооружений может навредить мирным жителям.