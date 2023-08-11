После видео с запряженным в телегу заключенным ФСИН начала служебную проверку

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Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю проводит проверку в отношении сотрудника, который стал героем нашумевшего видео с запряженным в телегу заключенным. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

В краевом ГУФСИН отметили, что мужчина грубо нарушил кодекс этики и служебного поведения. Также после проверки дадут оценку в отношении руководства исправительного учреждения.

Напомним, накануне на Приморье обрушились сильные дожди. Из-за обильных осадков села Садовый и Муравейка оказались отрезаны от дорог.

В шести районах региона наблюдаются множественные переливы.